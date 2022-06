Come promesso, in vista dell’uscita americana (fissata per il 15 luglio, da noi a ottobre) del film La ragazza della palude, Taylor Swift ha lanciato il suo nuovo singolo originale Carolina, il primo dall’uscita di Evermore alla fine del 2020.

Carolina sarà la canzone dei titoli di coda del film, adattamento del romanzo bestseller (molto amato dalla cantautrice) di Delia Owens, e ha un sound molto simile a quello dei due album Folklore ed Evermore usciti nel 2020: non a caso è stato coinvolto lo stesso produttore musicale Aaron Dessner.

“Circa un anno fa,” ha scritto Swift presentando il brano, “Ho scritto una canzone dedicata all’incredibile storia di una ragazza che ha sempre vissuto all’esterno, guardando dentro di sé. Sia figurativamente che letteralmente. La contrapposizione della sua solitudine e della sua indipendenza. Il suo desiderio e la sua quiete. La sua curiosità e la sua paura. Tutto intrecciato. La sua persistente gentilezza… e il mondo che l’ha tradita. Ho scritto la canzone da sola, nel cuore della notte, e poi io e Aaron Dessner abbiamo lavorato meticolosamente a un suono che sembrasse coerente con il momento in cui questa storia si svolge. Mi sono augurata che qualcuno un giorno la sentisse. E ora è uscita Carolina.”

Anche Reese Witherspoon, produttrice del film, ha rilasciato una dichiarazione: “Una canzone di Taylor Swift scritta per il film è il più grande regalo che potessimo ricevere. Taylor e il suo team ci hanno chiamati dicendoci che aveva scritto una canzone, Carolina, che includeva molti temi ed elementi presenti nel film. Abbiamo parlato un paio di volte di cosa l’ha ispirata e di come l’ha scritta. È una splendida cantautrice che capisce tantissimo la musica folk e country, ed è il suo amore per questi generi che ha reso questa canzone perfetta per il film. E chi non ama una splendida, ossessionante canzone di Taylor Swift?”

IL TESTO DI CAROLINA DI TAYLOR SWIFT

Oh, Carolina creeks running through my veins

Lost I was born, lonesome I came

Lonesome I’ll always stay

Carolina knows why, for years, I roam

Free as these birds, light as whispers

Carolina knows

And you didn’t see me here

No, they never did see me here

And she’s in my dreams

Into the mist, into the clouds

Don’t leave

I make a fist, I’ll make it count

And there are places I will never, ever go

And things that only Carolina will ever know

Carolina stains on the dress she left

Indelible scars, pivotal marks

Blue as the life she fled

Carolina pines, won’t you cover me?

Hide me like robes down the back road

Muddy these webs we weave

And you didn’t see me here

Oh, they never did see me

And she’s in my dreams

Into the mist, into the clouds

Don’t leave

I make a fist, I’ll make it count

And there are places I will never, ever go

And things that only Carolina will ever know

And you didn’t see me here

They never did see me here

No, you didn’t see me here

They never saw me

Oh, Carolina knows why for years they’ve said

That I was guilty as sin and sleep in a liar’s bed

But the sleep comes fast and I’ll meet no ghosts

It’s between me, the sand, and the sea

Carolina knows