Con Cattivissimo Me 4 arriverà anche il Megaverse? Ovviamente si tratta di una trovata pubblicitaria ironica a cui ha preso parte anche Steve Carell.

Nella parte superiore della pagina potete vedere l’ironico video che annuncia un vastissimo Megaverse con lo stile adottato dai Marvel Studios per i suoi annunci.

Negli Stati Uniti il film uscirà il 3 luglio, mentre come sempre l’Italia dovrà aspettare: Cattivissimo me 4 uscirà infatti in anteprima nazionale il 7 agosto e poi in tutti i cinema il 21 agosto.

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Illumination

Classifiche consigliate