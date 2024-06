Pe promuovere Cattivissimo me 4, Steve Carell, Will Ferrell e Kristen Wiig hanno partecipato a un gioco per decidere qual è la persona, l’attegiamento o la situazione più cattiva in assoluto.

Chi è lo spettatore più cattivo? Il collega più cattivo? Il vicino? E invece il cattivo o il personaggio cattivissimo? Trovate le risposte degli attori nel video qui in alto.

Negli Stati Uniti il film uscirà il 3 luglio, mentre come sempre l’Italia dovrà aspettare: Cattivissimo me 4 uscirà infatti in anteprima nazionale il 7 agosto e poi in tutti i cinema il 21 agosto.

