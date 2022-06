In occasione di un’intervista con MTV, Chris Evans si è ritrovato a commentare un particolare test dell’amicizia a cui avevano partecipato Anthony Mackie e Sebastian Stan durante la promozione di The Falcon and the Winter Soldier.

Il test prevedeva, come potete vedere nel video qui in alto, mandare un messaggio a Chris Evans e scoprire a chi avrebbe risposto per primo. Mackie aveva vinto per una manciata di secondi, e così in occasione della promozione di Lightyear, Evans è stato invitato a commentare il test in questione e ha raccontato la verità:

Allora, ho ricevuto entrambi i messaggi nello stesso momento, ma voglio essere onesto e dire la verità su Mackie. Nel suo messaggio diceva: “Non rispondere a Sebastian, rispondi prima a me”. La questione è che avrei risposto a entrambi, sono entrambi cari amici e gli voglio bene con tutto il cuore. Mackie sapeva quello che stava facendo, ma il suo messaggio è arrivato prima, quindi per correttezza ho risposto comunque prima a lui.

