La Paramount ha diffusi in rete il primo trailer di, action thriller con protagonista Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) diretto da Tarik Saleh e basato su una sceneggiatura di J.P. Davis.

Nel lungometraggio Pine veste i panni del sergente delle forze speciali James Harper, uomo che viene congedato non per sua volontà dall’esercito e tagliato fuori dalla sua pensione. Indebitato, senza opzioni e nel disperato tentativo di provvedere alla sua famiglia, Harper stipula un contratto con una forza militare privata e clandestina. Quando però il suo primo incarico non va per il verso giusto l’uomo d’élite si ritrova braccato, in fuga e coinvolto in una pericolosa cospirazione, tentando di combattere per la sua sopravvivenza e tornare a casa per svelare i reali motivi di coloro che lo hanno tradito.

Il resto del cast comprende Kiefer Sutherland, Ben Foster, Gillian Jacobs ed Eddie Marsan.

Il film sarà disponibile nelle sale americane e in digital da 1° aprile. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

FONTE: Paramount Pictures