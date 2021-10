LEGGI ANCHE – Clerks III: Kevin Smith aggiorna sulla durata del film

In attesa del nuovo capitolo di Clerks ecco arrivare il trailer del documentario con lo stesso titolo del noto film che ripercorre la vita e la carriera del regista

L’opera è diretta dal collaboratore di sunga data di Smith, ovvero Malcolm Ingram, e contiene nomerose interviste inedite con talente del calibro di Ben Affleck, Matt Damon, Penn Jillette, Jason Lee, Stan Lee, Richard Linklater, Justin Long, Jason Mewes, Scott Mosier, Jason Reitman e molti altri.

Il film sarà disponibile dal 23 novembre.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Smith ha diretto il film su una sua stessa sceneggiatura.

Durante un’intervista a ottobre 2019 per promuovere Jay and Silent Bob Reboot, Kevin Smith ha spiegato che la trama di Clerks 3 sarà in gran parte ispirata al tragico evento che ha avuto un grande impatto sulla sua vita a febbraio 2018, l’attacco di cuore che lo ha quasi ucciso. Nel film, a seguito di un grave attacco di cuore, Randal (Jeff Anderson) arruola Dante (Brian O’Halloran), Elias (Trevor Fehrman), Jay (Jason Mewes) e Silent Bob (Smith) per realizzare un film che immortali la sua vita nel minimarket da cui tutto ha avuto inizio.

Il film, ricordiamo, sarà disponibile nelle sale americane il prossimo anno.

