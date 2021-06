LEGGI ANCHE – Clifford: il grande cane rosso nel primo teaser

La Eagle Pictures ha pubblicato online il primo trailer di, il film di(Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare) diretto per la Paramount Pictures.

Si tratta dell’adattamento cinematografico di Clifford (Clifford the Big Red Dog), serie di libri per bambini dedicata al personaggio creato da Norman Bridwell.

Nel cast troviamo Horatio Sanz, Sienna Guillory, Darby Camp, John Cleese, Rosie Perez, Jack Whitehall, Jessica Keenah Wynn, Russll Wong, Dvid Alan Gried e Kenan Thompson.

Potete vedere il trailer italiano nella parte superiore della pagina. Qua sotto quello in lingua originale:

Emily Elizabeth (Darby Camp) riceve come regalo da uno stravagante e magico signore (John Cleese), un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore. Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento di New York. Mentre sua mamma (Sienna Guillory) è fuori citta per lavoro, Emily e il suo divertente ma impulsivo zio Casey (Jack Whitehall) si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la Grande Mela. Basato su uno dei racconti più amati di sempre, Clifford insegnerà al mondo come amare SENZA MEZZE MISURE!

Nato nel 1963, il “grande cane rosso” ha venduto nel mondo oltre 126 milioni di copie in tutto il mondo (tradotto in oltre 75 lingue). Le opere letterarie seguono le disavventure del gigantesco Clifford e di Emily Elizabeth, la sua giovane padroncina.

