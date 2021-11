La A24 ha pubblicato in rete il primo trailer di, film di Mike Mills presentato alla Festa del cinema di Roman con protagonisti

La sinossi recita: Nel film, Johnny è un giornalista radiofonico di buon cuore ma emotivamente inaridito, impegnato in un progetto che lo porta a spostarsi attraverso gli Stati Uniti per intervistare bambini di tutto il Paese su ciò che pensano del mondo e del futuro. Un giorno sua sorella Viv gli chiede di badare al figlio Jesse, di otto anni, mentre lei si prende cura del padre del bambino, un uomo che soffre di disturbi mentali. Johnny accetta la richiesta, e si ritrova a creare con il nipote un legame inaspettato e tenero che li cambia entrambi, mentre vivono insieme un indimenticabile viaggio tra Los Angeles, New York e New Orleans.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 19 novembre.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.,

FONTE: A24