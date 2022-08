I creatori di South Park parlano del film con la versione deepfake di Donald Trump che non sono riusciti a realizzare

Sassy Justice, un video virale con protagonista la versione deepfake di Donald Trump, non doveva essere l’unico frutto delle fatiche di Matt Stone e Trey Parker, i creatori di South Park.

Il progetto doveva essere soltanto il primo passo di Deep Voodoo, lo studio di produzione deepfake di Stone e Parker, come raccontato dai due durante una chiacchierata con il LA Times: in sviluppo c’era un vero e proprio film.

Non molti sanno che eravamo a un giorno dall’inizio della produzione del primo film dopo Team America: World Police. Dovevamo girare il giorno che la pandemia ha fatto sospendere tutto, avevamo trascorso mesi e mesi a prepararci, ma poi ci è stato detto: “No, è finita“. Siamo andati in ufficio a prendere le nostre cose in stato di shock.