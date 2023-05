La video recensione di Creature di Dio, il film di Saela Davis e Anna Rose Holmer con Emily Watson e Paul Mescal, al cinema dal 4 maggio.

LEGGI – La recensione

CREATURE DI DIO: LA TRAMA

In Irlanda, in uno sperduto villaggio di pescatori, una madre (Emily Watson) è combattuta tra l’istinto di proteggere il figlio (Paul Mescal) e il proprio senso d’integrità. Una bugia raccontata per coprire il figlio da un’accusa infamante rischierà di mandare in frantumi la famiglia e il futuro della piccola comunità di cui fa parte.

