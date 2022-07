Crimes of the Future

Sarà Lucky Red a portare nei cinema italiani Crimes of the Future, il film di David Cronenberg presentato in concorso al Festival di Cannes. Dopo otto anni di assenza, il regista tornerà sul grande schermo con la sua nuova pellicola il 24 agosto.

Rinnovata anche la collaborazione con Viggo Mortensen dopo La promessa dell’assassino, A History of Violence e A Dangerous Method. Ad affiancarlo Léa Seydoux e Kristen Stewart.

Crimes of the future, che prende il titolo dal suo precedente film del 1970 senza esserne il remake, segna il ritorno del regista al genere del body horror, già mostrato in film come Shivers, Rabid, The Brood e La mosca. Qui sopra potete vedere il trailer italiano.

CRIMES OF THE FUTURE: LA TRAMA