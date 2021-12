Da Shang-Chi a Don’t Look Up, un suggestivo trailer celebra le uscite cinematografiche del 2021

LEGGI ANCHE – Shang-Chi: Simu Liu loda il rapporto non romantico tra Shang e Katy

Il 2021 sta per chiudersi, e con lui anche un anno cinematografico difficile ma non privo di uscite degne di nota, tra cinecomic Marvel comefino a

Per questo motivo il canale You Tube Sleepy Skunk ha realizzato un interessante e suggestivo trailer mashup che celebra tutti i titoli usciti in sala in questo anno.

Tra i vari titoli citati troviamo Free Guy – Eroe per gioco, West Side Story, Pig, Luca, Jungle Cruise, Old, The Suicide Squad: Missione suicida, House of Gucci e moltissimi altri.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.