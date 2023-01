Decision to Leave: una clip esclusiva del film di Park Chan-wook!

A pochi giorni dall’uscita di Decision to Leave nei cinema italiani, prevista per il 2 febbraio, vi proponiamo una clip in esclusiva dell’atteso film di Park Chan-wook, premiato per la miglior regia al Festival di Cannes.

Nella clip possiamo ammirare in particolare la fotografia di Kim Ji-yong, alla sua prima collaborazione con Park Chan-wook ma storico collaboratore di Kim Jee-woon.

La potete vedere qui sopra!

Qui sotto invece trovate un’altra scena:

DECISION TO LEAVE: LA TRAMA

Premiato al Festival di Cannes per la Migliore regia, “Decision to leave” è il nuovo film di Park Chan-wook, che dopo la Trilogia della vendetta sceglie la strada di un raffinato thriller sentimentale. Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

