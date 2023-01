Decision to Leave: il nuovo trailer e le sale che proietteranno il film in lingua originale

A pochi giorni dall’uscita di Decision to Leave al cinema, Lucky Red ha lanciato oggi il nuovo trailer in lingua originale del film di Park Chan-wook premiato al Festival di Cannes per la miglior regia. Preceduto in diverse città da una rassegna dedicata proprio al regista sudcoreano, la Park Chan Week, il film arriverà al cinema anche in lingua originale con sottotitoli in italiano.

LEGGI – La recensione

I cinema che lo proietteranno in questa modalità sono Greenwich, Nuovo Aquila e Quattro Fontane di Roma, il Nazionale di Torino, Anteo Palazzo del Cinema e Beltrade di Milano, il Visionario di Udine, Spazio Uno di Firenze, Conca Verde di Bergamo, Rosebud di Reggio Emilia, Film Studio di Modena e il Jolly di Piacenza. L’elenco delle sale sempre aggiornato è disponibile al seguente link.

Potete vedere il trailer in lingua originale qui sopra, mentre qui sotto trovate una divertente iniziativa realizzata da Lucky Red in collaborazione con Chef Hiro, che ha realizzato un video con la ricetta del sushi mostrato in una scena del film…

Trovate tutte le informazioni su Decision to Leave nella nostra scheda.