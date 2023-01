Decision to Leave dal 2 febbraio al cinema: il trailer del film di Park Chan-wook

Mancano circa dieci giorni all’uscita di Decision to Leave: il film, attesissimo dai fan di Park Chan-wook, arriverà infatti nelle sale il 2 febbraio dopo essere stato premiato a maggio del 2022 al Festival di Cannes per la miglior regia, candidato al Golden Globe come miglior film internazionale e candidato al BAFTA per la miglior regia e come miglior film internazionale.

Una detective story ricca di colpi di scena ma anche con i toni di un melodramma drammatico, Decision to leave è un thriller dal tocco noir che si allontana dalla trilogia della vendetta con cui Park Chan-wook è stato conosciuto in tutto il mondo.

Qui sopra potete vedere il trailer italiano, mentre qui sotto trovate il poster: