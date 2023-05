Denti da Squalo uscirà ufficialmente al cinema l’8 giugno, ma prima di allora sarà possibile vedere l’atteso film prodotto da Gabriele Mainetti in altre occasioni speciali. Il 1 giugno verrà presentato infatti ad Etna Comics, in presenza del regista Davide Gentile e degli attori Tiziano Menichelli ed Edoardo Pesce. Il 5 giugno, invece, si terranno le anteprime nazionali, per partecipare alle quali basta iscriversi in questa pagina.

Nell’attesa, oggi vi offriamo noi un assaggio della pellicola che vede nel cast, accanto a Menichelli, anche Stefano Rosci, Virginia Raffaele, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Nella scena vediamo un momento molto toccante nel quale il padre di Walter (Santamaria) gli spiega l’unica regola che conta: “Più fai paura agli altri, e più in alto arrivi. Se non hai paura di nessuno, poi sono gli altri che hanno paura di te”.

GUARDA: il trailer

DENTI DA SQUALO: LA TRAMA

Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita. La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, è un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.

Vi ricordiamo che il film uscirà al cinema l’8 giugno grazie a Lucky Red.

Classifiche consigliate