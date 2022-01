Manca sempre meno all’inaugurazione a Disneyland Paris dell’, l’area tematica dedicata agli Avengers già aperta negli Stati Uniti.

La zona a tema Marvel aprirà i battenti durante la stagione estiva, e così non sorprende che nel parco siano già arrivati i rinforzi. Come potete vedere nel filmato qui in alto, infatti, il Quinjet – l’iconico velivolo dei Vendicatori – è infatti “atterrato” su una piattaforma sopraelevata e lì resterà per essere ammirato dai futuri visitatori.

Dal momento che il Quinjet ha numerose versioni sia nei fumetti che nei film dell’Universo Marvel stesso, quello di Disneyland Paris avrà un’estetica futuristica e moderna, come sottolineato da Scot Drake, dirigente creativo di Marvel Global Portfolio, sul blog di Disneyland Paris, che ha spiegato:

Proprio come a Hong Kong e in California, i visitatori di Disneyland Paris potranno incontrare e interagire con i Supereroi in nuovi modi coinvolgenti visto che gli Avengers avranno bisogno di nuovi alleati.

Ecco anche un concept:



L’Avengers Campus sorto al Disney California Adventure ad Anaheim ha aperto i battenti il 4 giugno 2021 ai residenti californiani ospitati al Disneyland Resort. Il campus contiene un’attrazione di Spider-Man, uno spettacolo di effetti speciali di Doctor Strange, un ristorante di Ant-Man and the Wasp e vari incontri ravvicinati con i personaggi Marvel.