Durante l’ultimo Super Bowl, i Marvel Studios hanno diffuso online il nuovo trailer di, la pellicola di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen in uscita a maggio nei cinema.

Qualche ora fa, la IMAX Corporation ha pubblicato su YouTube la sua versione del trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia che, chiaramente, non differisce dalla precedente in materia di scene mostrate, ma in quanto a porzioni di scene mostrate come potete vedere da questi due frame esemplificativi che abbiamo estrapolato dai due trailer. La prima foto che trovate a seguire qua sotto è, naturalmente, dalla versione IMAX.

La pellicola dei Marvel Studios approderà al cinema il 4 maggio. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto da Sam Raimi nella nostra scheda del film diretto dal regista dei primi due Spider-Man con Tobey Maguire.

Cosa ne pensate di questa versione in IMAX del trailer di Doctor Strange nel multiverso della follia?

