Il regista ha raccontato un aneddoto su come un dettaglio del film gli sia venuto in mente proprio nel cuore della notte:

C’era una scena in cui gli Atreides atterrano in cui mancava qualcosa…. lo sentivo. Avevo bisogno di un accenno alla cultura degli Atreides e poi una volta mi svegliai nel cuore della notte dicendo: “Cornamuse!”. Fortunatamente, il mio primo assistente Chris Carreras non andò nel panico e ne portò una sul set. Poi ovviamente ottenni il rispetto di Hans Zimmer, che era d’accordo: tra 10.000 anni esisteranno ancora le cornamuse.

Il regista, ricordiamo, è al momento impegnato con la pre-produzione del sequel di Dune.

Le riprese inizieranno quest’autunno, l’uscita è attualmente fissata per il 20 ottobre 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

