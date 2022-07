Come preannunciato, i registi e il cast di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri hanno inaugurato i panel nella sala H del San Diego Comic-Con, mostrando le prime immagini ufficiali dell’atteso film in uscita a marzo 2023 in tutto il mondo.

Potete ammirare il trailer italiano qui in alto, mentre a seguire lo trovate in lingua originale:

John Francis Daley e Jonathan Goldstein, assieme al produttore Jeremy Latcham, hanno parlato della loro passione per il gioco prima di introdurre i protagonisti sul palco della convention:

Non è solo un gioco, è la sensazione che hai quando ci giochi, ed è ciò che stiamo facendo nel nostro film, è ciò che volevamo catturare e restituire.

I realizzatori del film hanno un rapporto molto stretto con D&D, in particolare Daley, che ha spiegato che quando recitava in Freaks and Geeks, a 14 anni, passava il tempo a giocarci con il resto del cast tra una ripresa e l’altra.

Prima di far salire il cast sul palco, i registi hanno mostrato un backstage del film, nel quale inizia a farsi chiara la trama della pellicola: un gruppo di eroi malandati deve unire le forze contro un villain… interpretato da Hugh Grant. A curare gli effetti visivi la Industrial Light & Magic e Legacy Effects, due delle aziende leader nell’industria.

Ecco l’ingresso del cast: Chris Pine (senza scarpe!), Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant:

Chris Pine ha rivelato di aver accettato la parte ispirato dalla passione di suo nipote per Dungeons & Dragons:

Il pubblico della Sala H ha avuto l’opportunità di vedere una prima clip (ancora in lavorazione) in cui i protagonisti cercano di riportare in vita dei cadaveri per carpire delle informazioni da essi e ritrovare un elmo magico. La scena, a quanto scrivono i presenti, è particolarmente divertente. Nel commentare la scena, Hugh Grant ha spiegato che solitamente lui odia tutti gli script, ma che questo era “ricco di vibrazioni alla Monty Python”, con “un ruolo decisamente succoso per me. Splendidi costumi. E un ottimo cast”.

Il personaggio di Grant è al centro proprio di una seconda clip, nella quale introduce tre gruppi di avventurieri in un’enorme arena, quasi un colosseo. Al suo interno compare un labirinto, e poi una creatura simile a un giaguaro con serpenti che escono dalla sua bocca attacca i malcapitati, i quali iniziano a fuggire nel labirinto, popolato da questo tipo di creature.

Proprio a proposito di creature, i registi hanno confermato che nel film vi saranno mostri di tutti i tipi, ma in particolare vari draghi, per realizzare i quali il team ha lavorato a stretto contatto con i realizzatori di Dungeons & Dragons, i quali hanno fatto da consulenti per assicurare la massima fedeltà con la mitologia del gioco. Le decisioni più difficili sono state proprio quelle su quali creature includere e quali no: “Ci saranno vari villain, varie creature… e vari film, se siamo fortunati!” Inoltre, ci sarà “almeno un cameo” di un “iconico giocatore di D&D” (che si tratti nientemeno che di Joe Manganiello?)

Una cosa è certa però: a giudicare dalla seconda clip mostrata, i personaggi dei cartoni animati degli anni ottanta compariranno in versione live action, per la gioia di tutti i nostalgici…

In testa all’articolo potete vedere il primo trailer, mentre qui sotto trovate il nuovo teaser poster ufficiale:

