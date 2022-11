Enola Holmes 2: Henry Cavill e Millie Bobby Brown riassumono il primo film in vista del sequel

Netflix ha diffuso un divertente video recap con Millie Bobby Brown e Henry Cavill in cui i due interpreti riassumono il primo film di Enola Holmes in vista dell’uscita del sequel in arrivo sulla piattaforma streaming dal 4 novembre.

Anche il sequel, alla stregua del primo, ha una sceneggiatura firmata da Jack Thorne e una regia a cura di Harry Bradbeer. Nel cast troviamo ancora una volta Millie Bobby Brown assieme a Henry Cavill e Louis Partridge, che interpreterà nuovamente Tewkesbury.

