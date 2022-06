È ufficiale: Everything Everywhere All At Once uscirà anche in Italia grazie a I Wonder Pictures dal 6 ottobre. Oggi la distribuzione ha lanciato il trailer e il poster in italiano, annunciando che il più grande successo al botteghino americano dello studio indie A24 (oltre 65 milioni di dollari, da 14 settimane in classifica) arriverà finalmente anche nel nostro paese.

Nel trailer, che trovate qui sopra, possiamo dare uno sguardo all’irresistibile storia ambientata nel multiverso ideata dal duo di registi The Daniels, e alle sue protagoniste Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: LA TRAMA