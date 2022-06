Lo Youtuber Mr. Beast, aka Jimmy Donaldson, ha realizzato probabilmente il suo progetto più ambizioso dando vita alla sua versione della

Dopo aver realizzato la sua versione dei giochi di Squid Game, il content creator ha anche indetto un concorso con delle barrette di cioccolato brandizzate Mr. Beast con dei biglietti d’oro che hanno permesso a 10 fortunati fan di avventurarsi all’interno della fabbrica che ripropone in maniera piuttosto fedele il design di quelle viste nei due film cinematografici.

In tema di fabbrica di cioccolato ricordiamo che prossimamente arriverà nelle sale Wonka, prequel sul personaggio di Willy Wonka.

Nel cast di Wonka troviamo anche Olivia Colman, Jim Carter, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, in aggiunta a Tom Davis (Paddington 2), Simon Farnaby (i film di Paddington), Rich Fulcher (Marriage Story), Kobna Holdbrook-Smith (Paddington 2), Mathew Baynton (Ghosts), Paterson Joseph (Noughts + Crosses), Keegan-Michael Key (Schmigadoon!), Calah Lane (The Day Shall Come), Matt Lucas (Paddington), Colin O’Brien (The Mothership), Natasha Rothwell (The White Lotus), Rakhee Thakrar (Sex Education) ed Ellie White (The Other One).

Il blockbuster è prodotto dallo storico produttore del franchise di Harry Potter David Heyman, già al lavoro con il regista Paul King anche in Paddington.

