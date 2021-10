Fireheart, film animato il cui cast vocale comprende Olivia Cooke, Kenneth Branagh, Mara Junot, Laurie Holden e William Shatner. eOne UK ha pubblicato in rete il primo trailer di, film animato il cui cast vocale comprende

Ambientato a New York nei ruggenti anni ’20, il lungometraggio segue la storia di una giovane ragazza che sogna di diventare il primo pompiere donna della storia.

Diretto da Theodore Ty e Laurent Zeitoun il film è prodotto dalla Main Journey (Leap!), dalla Anton (Paddington, His Dark Materials) e dalla Caramel Films. Il film sarà disponibile nelle sale dall’11 febbraio 2022.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Il film segue la storia della sedicenne Georgia Nolan (Olivia Cooke), ragazza che sogna di diventare un pompiere in un momento storico in cui alle donne non è permesso prestare servizio. Quando un misterioso piromane inizia a incendiare Broadway, uno dopo l’altro i pompieri della città scompaiono misteriosamente. L’amato padre di Georgia (Kenneth Branagh) viene chiamato dal sindaco di New York (William Shatner) chiedendogli di rimandare la sua pensione e per investigare sull’accaduto come Capitano del New York City Fire Department. Nel tentativo di aiutare suo padre e la città la giovane ragazza decide travestirsi da ragazzo con il nome “Joe”, unendosi così a un piccolo gruppo di vigili del fuoco un po’ disadattati che sta cercando di fermare il piromane.