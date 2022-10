Flashdance, Jennifer Beals spiega la scelta dell’iconico maglione: “Fu un incidente”

Durante un’ospitata da Jimmy Fallon, Jennifer Beals è tornata a parlare di Flashdance, il film di Adrian Lyne arrivato al cinema quasi 40 anni fa.

L’attrice ha parlato nello specifico del maglione che indossa nel film, diventato iconico:

Fu frutto di un incidente. Al liceo avevo un maglione che era il mio preferito, lo misi nell’asciugatrice per troppo tempo e ad alta temperatura, perciò la parte del collo si era rimpicciolita e non riuscivo a farci passare la testa. Così decisi di tagliarlo completamente e decisi di metterlo a una prova costumi per Flashdance.

Adrian Lyne, il regista, ne rimase ammaliato, così come Michael Caplan, il costumista, che alla fine decise di farne una versione migliore per il film.