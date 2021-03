Nella giornata di ieri,(Rogue One: A Star Wars Story, Codice: Genesi) ha tenuto una live sul suo canale Twitch dove ha spiegato che l’avvio dei lavori per il sequel diè quanto mai prossimo e si è dichiarato convinto che la pellicola diventerà effettivamente realtà.

Whitta non si è limitato a questa incoraggiante dichiarazione a base di grande ottimismo visto che ha anche condiviso una lunga reel di concept art per Giochi Stellari 2. Potete ammirarli tutti grazie al player di YouTube posto nella parte superiore di questa pagina.

L’annuncio che Whitta, sceneggiatore di Rogue One: A Star Wars Story, si sarebbe occupato del rilancio è arrivato ad aprile 2018.

Dopo circa un anno, a luglio 2019, Whitta aveva scritto un tweet in proposito spiegando:

Come ci ricorda Wikipedia:

Giochi stellari (The Last Starfighter) è un film di fantascienza del 1984 diretto da Nick Castle.

È ricordato per essere stato tra i primi film a utilizzare per gli effetti speciali interamente la computer grafica (CGI) e il primo a mostrare battaglie spaziali girate in questo modo. Il film narra le avventure di un adolescente che si trova coinvolto in una guerra interplanetaria.

Dal film sono stati tratti un romanzo, trasposizione letteraria di Alan Dean Foster, un videogioco[1] e un musical off-Broadway (2004).