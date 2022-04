LEGGI – La recensione

Esce domani nei cinema italiani, la nuova commedia diretta da Lillo e Greg ed Eros Puglielli, con protagonisti i due comici assieme a Corrado Guzzanti, Ilaria Spada, Francesco Arca e Maryna.

Per l’occasione abbiamo avuto l’opportunità di parlare proprio con Lillo e Greg, oltre che con Guzzanti, Spada e Maryna, che ci hanno parlato della loro esperienza sul set e della genesi di questa commedia. Potete vedere le interviste di Gabriele Niola qui sopra e qui sotto!

GLI IDOLI DELLE DONNE: LA TRAMA

Filippo (Francesco Arca) è il gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è incredibilmente sexy. Peccato però che a causa di un incidente Filippo debba sottoporsi a una plastica che gli stravolge i connotati facendolo risvegliare con un viso e un corpo completamente diversi, diversamente belli… (quelli di Lillo).

Disperato e sempre meno richiesto, il nuovo Filippo (Lillo) si rivolge all’unica persona in grado di insegnargli a soddisfare le donne puntando sulla sensualità e la dialettica piuttosto che sul corpo: Max (Greg), il più grande e ambito gigolò di sempre, ritiratosi misteriosamente dal giro. Nonostante il training con Max, Filippo continua a perdere clienti. Un giorno però, per un oscuro motivo, una giovane e bella colombiana di nome Juanita (Maryna) decide di avvalersi delle prestazioni di Filippo. Peccato che Juanita sia figlia di una coppia di pericolosissimi narcotrafficanti: Joaquim (Corrado Guzzanti) e Maria (Ilaria Spada). I guai per Filippo e Max sono appena iniziati…