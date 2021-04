si dirige verso nuove frontiere. Il celebre compositore ha stretto una collaborazione con Oppo per dare vita a due suonerie per il nuovo Find X3 Pro, che offrirà agli acquirenti anche “un’orchestra di suoni“.

Stando alla compagnia, “le note semplici ed epiche di Zimmer servivano a ispirare gioia e ottimismo ad ogni notifica“.

In un video promozionale, Zimmer ha spiegato che “per me ogni cosa è una storia. […] Sento i colori. Voglio che la suoneria apra una porta che ispiri possibilità. Il nostro mondo è cambiato a causa della pandemia e in modo decisivo: l’idea del contatto fisico è sparita. In quanto compositore sentivo in qualche modo l’esigenza di capire come ritrovare quello spirito che nasce dall’incontro tra due cuori“.

“È quello che rappresentano i telefoni oggi, ci mettono in connessione“.

Qui in alto potete ammirare un video promozionale con le musiche firmate proprio da Zimmer, mentre intanto vi ricordiamo che il compositore ha tre progetti per questo 2021: Top Gun: Maverick, in arrivo il 2 luglio; Dune, in arrivo il 1° ottobre; No Time to Die, l’ultimo film di James Bond con Daniel Craig, in arrivo l’8 ottobre.

Fonte: Variety