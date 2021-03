Keith Fulton e Louis Pepe sono tornati: dopo Lost in La Mancha, dedicato alla fallimentare realizzazione di L’uomo che uccise Don Chisciotte di Terry Gilliam, i due registi sono tornati al lavoro per realizzare He Dreams of Giants, sequel del documentario.

Come noto, per quasi 25 anni Gilliam ha cercato di realizzare il suo film, e finalmente nel 2018 è riuscito a farlo arrivare sul grande schermo. Lost in La Mancha, uscito nel 2002, raccontava le false partenze che si sono protratte per anni e il dramma attraversato da Gilliam. Era quindi inevitabile che i due registi realizzassero un nuovo documentario per raccontare le nuove difficoltà nella realizzazione del film (inclusi i problemi di salute di Gilliam), che tuttavia si sono risolte in un lieto fine.

Qui sopra potete vedere il trailer di He Dreams of Giants, già mostrato in alcuni festival e in arrivo in Europa a fine mese.

La trama di L’uomo che uccise Don Chisciotte:

Toby, cinico regista pubblicitario, si ritrova intrappolato nelle bizzarre illusioni di un vecchio calzolaio spagnolo che crede di essere Don Chisciotte. Nel corso delle loro avventure comiche e sempre più surreali, Toby è costretto ad affrontare le tragiche ripercussioni del film realizzato quando era un giovane idealista, che ha inciso in modo indelebile sulle aspettative e sui sogni di un piccolo villaggio spagnolo. Riuscirà Toby a farsi perdonare e a ritrovare la sua umanità? Riuscirà Don Chisciotte a sopravvivere alla sua follia e a salvarsi dalla morte che incombe? Riuscirà l’amore a trionfare su tutto? Guarda la videorecensione

Nel cast ci sono Adam Driver (Star Wars: Il risveglio della Forza, Paterson, Silence), Jonathan Pryce, che aveva già lavorato con Gilliam (la saga di Pirati dei Caraibi, I fratelli Grimm e l’incantevole strega, Brazil, Il domani non muore mai) nel ruolo di Don Chisciotte, Stellan Skarsgård (Le onde del destino, Mamma Mia!, Will Hunting – Genio ribelle), Olga Kurylenko (Quantum of Solace, Oblivion, To the Wonder), Joana Ribeiro (Portugal Não Está à Venda, A Uma Hora Incerta), Óscar Jaenada (Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, Cantinflas), Jason Watkins (premio BAFTA per The Lost Honour of Christopher Jefferies, Trollied, W1A), Sergi López (Il labirinto del fauno, Piccoli affari sporchi, With a Friend Like Harry), Rossy de Palma (Julieta, Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Three Many Weddings), Hovik Keuchkerian (Assassin’s Creed, The Night Manager) e Jordi Mollá (Criminal, Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, Blow).