È stato pubblicato il primo teaser trailer di Hellboy: The Crooked Man il nuovo film diretto da Brian Taylor, basato sul popolare personaggio ideato da Mike Mignola.

Il film non ha ancora una data d’uscita ma vedrà Jack Kesy indossare i panni del protagonista, dopo David Harbour e Ron Pearlman.

La pellicola è basata su L’uomo deforme (Hellboy: The Crooked Man), una mini run in tre numeri del 2008 pubblicata anche in Italia nell’albo Hellboy: l’uomo deforme e altre storie ed è diretta da Brian Taylor, noto soprattutto per i lavori fatti in tandem con Mark Neveldine.

