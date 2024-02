È online il trailer italiano di Hit Man, il film di Richard Linklater che ha sorpreso tutti al Festival di Venezia e che ha finalmente una data di uscita nei cinema italiani: 30 maggio.

L’irresistibile commedia d’azione ha per protagonisti Glen Powell e Adria Arjona, ed è stato scritto a quattro mani proprio da Powell assieme al regista, che hanno anche prodotto il film. La storia è ispirata alle vere vicende di Gary Johnson.

Hit Man: la trama

Gary Johnson (Glen Powell) è un professore di psicologia un po’ impacciato, che vive con i suoi gatti e collabora sotto copertura per il dipartimento di polizia di New Orleans. Quando gli viene chiesto di fingersi un killer per sventare possibili omicidi e incastrare i mandanti, si rivela incredibilmente abile, grazie anche ai camaleontici travestimenti di cui è capace. La sua doppia e solida identità viene messa in crisi dall’affascinante Madison (Adria Arjona), che gli commissiona l’uccisione del marito. Tra i due nasce una relazione che ribalterà ruoli e certezze in un travolgente e intenso mix di situazioni comiche, bollenti e pericolose…

Dopo la grande accoglienza al Festival di Venezia, dal regista cult Richard Linklater (Prima dell’alba, School of Rock, Boyhood), uno film dei più attesi del 2024, tratto da un’assurda storia vera, con protagonista la star Glen Powell (Tutti tranne te, Top Gun: Maverick) – qui anche sceneggiatore e co-produttore insieme a Linklater – e Adria Arjona (True Detective, Pacific Rim: La rivolta).

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate