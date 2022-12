I Cavalieri dello zodiaco: ecco il teaser trailer del film in live action

Toei e Sony hanno diffuso online il primo teaser trailer del live action dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco, pellicola in uscita nel 2023 al cinema basata sul popolare franchise di manga e anime creato da Masami Kurumada.

Potete ammirarlo nella parte superiore di questa pagina.

I Cavalieri dello Zodiaco (Knights of the Zodiac) era stato annunciato nel settembre del 2021. Nel cast della pellicola troviamo Mackenyu e Madison Iseman insieme a Sean Bean, Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco e Mark Dacascos.

Tomasz Baginski, l’animatore polacco ed esperto di effetti speciali che ha lavorato a The Witcher, dirige il tutto.

Il lungometraggio è una origin story in cui Mackenyu interpreta il protagonista Seiya, un orfano di strada. Quando un’energia mistica nota come Cosmo si risveglia, Seiya si imbarca in un viaggio per conquistare l’antica armatura greca di Pegasus e scegliere da che parte stare nella battaglia per il destino di Sienna (Iseman), una ragazza che fa fatica a controllare i suoi poteri divini.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: YouTube