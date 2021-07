Da un paio d’anni la Fondazione cinema per Roma e il MAXXI, con la collaborazione del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo della Sapienza Università di Roma, hanno creato il Video Essay Film Festival , la prima manifestazione che in Italia ne riconosce lo statuto di forma di produzione critica. A curarlo sono. Ogni anno una giuria assegna i premi e quest’anno abbiamo potuto partecipare, visionando i finalisti e assegnando un

Il nostro vincitore (che è anche stato il vincitore del primo premio del festival) è Orange You Dead Yet di Edoardo Spallazzi. Il video si concentra sull’uso delle arance nella trilogia di Il padrino di Francis Ford Coppola, facendo un’ottima sintesi di tanti spunti, analisi e questioni diverse. In più, cosa rara, il video è asciutto, ben narrato e fa un ottimo uso delle immagini, non copre solo ma illustra, monta e le usa per parlare di esse stesse. Come parte del premio BadTaste, ve lo proponiamo qui in testa.

Gli altri vincitori del VEFF:

CONCORSO

Miglior Video Essay

ORANGE YOU DEAD YET di Edoardo Spallazzi

Miglior Video Essay per la forma

CORPI FUORI DI SÉ: IL DESIDERIO IN PEDRO ALMODOVAR di Elisa Chiari

Miglior Video Essay per il contenuto

BROKEN SOULS di Giuseppe Indagati

Menzione Speciale

STAIRS di Adele Insardà

Menzione Speciale

IL CINEMA NEL CIBO DI ALDO FABRIZI di Francesco Capuano

Miglior Video Essay Classic

In occasione dei cinquant’anni di Arancia meccanica di Stanley Kubrick, il VEFF ha deciso di invitare appassionati, studiosi, cinefili e allievi di scuole di cinema e di facoltà universitarie a esercitarsi con un video essay su uno dei maggiori capolavori del regista newyorkese.

L’ORRORE E IL DILETTO di Alberto Agnello