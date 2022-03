Oggi è finalmente arrivato in home video anche in Italia il cofanetto dedicato alla trilogia dedi Francis Ford Coppola in cui i tre film dell’epopea sono proposti, per la prima volta, in 4K. Domani mattina, su Twitch, avremo modo di scoprire l’edizione italiana di questo sontuoso boxset con l’unboxing che effettueremo nel corso della puntata di Bad & Breakfast, il nostro “contenitore” su Twitch dedicato alle notizie più interessanti pubblicate su BadTaste.it.

Intanto però, sia dalla Paramount che da altre realtà, sono arrivati online su YouTube degli interessanti contributi dedicati proprio a questa nuova proposta dedicata a Il padrino. Nella parte superiore della pagina potete ad esempio ammirare un video comparativo fra la versione 4K e quella in alta definizione standard che permette di ammirare il notevole lavoro di pulizia e restauro che è stato fatto.

Qua sotto potete vedere anche altri due video. Uno ci mostra il prologo della pellicola che, nel 1972, ha dato il via alla saga, l’altro è un estratto dagli extra della nuova edizione focalizzato sulla figura del fotografo di scena Steve Schapiro (scomparso a inizio di quest’anno) responsabile di alcuni splendidi e intimi scatti catturati nel backstage dell’immortale capolavoro di Francis Ford Coppola.

