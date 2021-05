La Sony Pictures ha diffuso in rete il primo trailer italiano e il poster di, opera prodotta da Sam Raimi tratta dal romanzo “Shrine” scritto da James Herbert. Il protagonista del lungometraggio è

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 20 maggio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il postar:

Ecco la sinossi ufficiale del film:

Il Sacro Male, prodotto da Sam Raimi, Rob Tapert e Evan Spiliotopoulos (anche regista e sceneggiatore del film), racconta la storia di Alice, una ragazza non udente che, dopo una presunta apparizione della Vergine Maria, riacquista la capacità di sentire e di parlare ma soprattutto sembra essere in grado di guarire i malati. Molte persone, sentendo la notizia, accorrono nella piccola città del New England per assistere ai miracoli, tra cui un giornalista (Jeffrey Dean Morgan) che spera di rilanciare la propria carriera indagando su ciò che accade ad Alice. Quest’ultimo però, in seguito ad eventi terrificanti che riguardano le azioni della giovane, inizia a domandarsi se dietro ai presunti miracoli non ci sia qualcosa di più sinistro.