Jennifer Lawrence protagonista del trailer di Causeway, da oggi su AppleTV+

Apple ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Causeway, lungometraggio diretto da Lila Neugebauer (The Waverly Gallery) con protagonista l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence.

Il film è disponibile nelle sale americane e su AppleTV+ da oggi 4 novembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Tutte le informazioni sul film:

Nel film diretto da Lila Neugebauer, Jennifer Lawrence interpreta Lynsey, ingegnere militare tornata negli Stati Uniti dall’Afghanistan con una lesione cerebrale debilitante in seguito all’esplosione di un ordigno.

Nel recupero, che è lento e doloroso, deve re-imparare a camminare e riaddestrare la memoria aiutata da una custode chiacchierona, ma tenera (Jayne Houdyshell). Quando torna a casa a New Orleans, però, si trova ad affrontare ricordi ancora più angosciosi e impegnativi di quelli che ha vissuto mentre era in servizio: una resa dei conti con la sua infanzia.

Rimasta con la madre (Linda Emond), con cui ha un rapporto teso, Lynsey vorrebbe solo tornare al suo lavoro di ingegnere, ma il suo medico (Stephen McKinley Henderson) è diffidente e così, nel frattempo, trova lavoro come pulitrice di piscine. Quando il suo camioncino si rompe, incontra James Aucoin (Brian Tyree Henry), che lavora in un’autofficina e le offre un passaggio a casa; lentamente i due iniziano a fare affidamento l’una sull’altro per avere compagnia e trovare conforto e Lynsey scopre che anche James sta reprimendo i traumi del proprio passato.

L’amicizia nascente tra queste due anime danneggiate costituisce il centro e il cuore del primo lungometraggio di Lila Neugebauer: una storia tranquilla, ma devastante, e soprattutto edificante, sul venire a patti con sé stessi e sull’andare avanti.

“Causeway” è diretto da Lila Neugebauer (lo spettacolo di Broadway “The Waverly Gallery”, “Maid”, “The Last Thing He Told Me”) e scritto da Ottessa Moshfegh & Luke Goebel e Elizabeth Sanders. Il film è interpretato da Jennifer Lawrence (“Don’t Look Up”, “Il lato positivo”, “American Hustle – L’apparenza inganna”) e Brian Tyree Henry (“Atlanta”, “Bullet Train”, “Se la strada potesse parlare”). Il film è prodotto da Jennifer Lawrence e Justine Ciarrocchi. Lila Neugebauer, Jacob Jaffke, Sophia Lin, Patricia Clarkson, Kirk Michael Fellows e Christopher J. Surgent sono i produttori esecutivi.

FONTE: AppleTV