John Boyega e Michael K. Williams nel primo trailer di Breaking

Bleecker Street ha diffuso in rete il primo trailer di Breaking, film con John Boyega e Michael K. Williams (attore scomparso nel 2021 e qui nel suo ultimo ruolo cinematografico) diretto da Abi Damaris Corbin, anche co-autore della sceneggiatura insieme a Kwame Kwei-Armah

Il lungometraggio è basato sulla storia vera di Brian Brown-Easley, un veterano dei Marines a cui è stato negato il sostegno del Dipartimento degli Affari dei Veterani. Disperato dal punto di vista finanziario e a corto di opzioni prende in ostaggio una banca e diversi dipendenti preparando il terreno per un teso confronto con la polizia.

Del cast fanno parte anche Nicole Beharie (42), Selenis Leyva (Orange is the New Black), Connie Britton (The White Lotus), Jeffrey Donovan (Burn Notice) e Olivia Washington (The Little Things).

Il film arriverà nelle sale americane il 26 agosto. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il primo poster:

FONTE: Bleecker Street