Nel corso del fine settimana, Ralph Macchio, lo storico interprete di Daniel LaRusso nella saga di Karate Kid e in Cobra Kai, ha celebrato i 40 anni dall’uscita del primo film del popolare franchise.

E lo ha fatto condividendo una foto in cui, allo stesso tempo, ha ricordato il primo Karate Kid e ha comunicato la fine delle riprese del nuovo film dove lo vedremo di fianco a Jackie Chan e della stagione finale di Cobra Kai.

Ma non è tutto. Su YouTube è stato diffuso anche una videoreaction in cui l’attore, appunto, reagisce alla sua audizione dell’epoca per la parte di Daniel LaRusso.

