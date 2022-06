Durante un’intervista per Hot Ones, Kevin Bacon ha raccontato della volta che fece finta di essere uno studente fuori sede in una scuola per prepararsi al ruolo in Footlose.

Parliamo di quasi 40 anni fa, prima che il film di Herbert Ross arrivasse al cinema:

Volevo vedere con i miei occhi come sarebbe stato per un ragazzo di città trasferirsi in un contesto rurale, culturalmente molto diverso. È stato proprio come nel film, non ne avete idea. Alcuni dei ragazzi spacconi mi dicevano: “Chi sei, punk?”, mi affrontavano in bagno e cose simili. E poi c’era questo grosso campagnolo che mi aveva preso in simpatia e diceva: “Fate aria, è con me”. Le ragazze quando camminavo nei corridoi ridacchiavano e ricordo di aver pensato che se il mio personaggio avesse davvero messo piede in quella scuola, al primo giorno avrebbe detto: “Forza, dateci dentro”, sarebbe stato l’esatto opposto.

