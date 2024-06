Kevin Costner è tornato a riflettere sulla lavorazione di Guardia del corpo in occasione di un’intervista con Howard Stern.

L’attore ha spiegato nello specifico perché scelse proprio Whitney Houston per la parte di protagonista.

“Ci sarebbe potuta essere Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, chiunque altro, ma io avevo in mente solo una persona: Whitney Houston” ha raccontato Costner. “Per me fu così facile dire: ‘È una donna bellissima, è quella che sa cantare. È la nostra donna’“.

L’attore va ancora fiero di come si propose di essere una guida per Houston, trattandosi del suo primo set a Hollywood:

Alcuni rimasero molto sorpresi dalla sua decisione di scegliere Houston al posto di una stella del cinema già nota, lo studio voleva qualcuno che avesse “doti recitative migliori“.

Per me non c’erano rischi. Vidi solo che Whitney era la persona perfetta, non la trovavo una mossa così coraggiosa. Ma se mi fossi fatto convincere a cambiare idea, sarei stato un codardo.