Uscirà il 1 luglio nei cinema italiani, il film di Claudio Cupellini liberamente tratto dalla graphic novel di Gipi edita da Coconino Press / Fandango che verrà presentato al Taormina Film Fest.

Nell’attesa, noi di BadTaste.it vi presentiamo oggi in anteprima una clip tratta dalla pellicola, nella quale vediamo Valerio Mastandrea, Valeria Golino, Maria Roveran e il giovane protagonista Leon De La Vallée, rapper conosciuto come Leon Faun.

Co-produzione italo francese, La terra dei figli vede nel cast anche Paolo Pierobon, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni, Franco Ravera.

Questa la trama:

La fine della civiltà è arrivata. Non sappiamo come. Un padre e suo figlio, un ragazzino di quattordici anni, sono tra i pochi superstiti: la loro esistenza, su una palafitta in riva a un lago, è ridotta a lotta per la sopravvivenza. Non c’è più società, ogni incontro con gli altri uomini è pericoloso. In questo mondo regredito, il padre affida a un quaderno i propri pensieri, ma quelle parole per suo figlio sono segni indecifrabili.

Questa invece la sinossi del fumetto:

Gipi racconta e disegna la visione di un imprecisato futuro post catastrofe che è lo specchio esasperato del nostro presente.La fine della civiltà è arrivata, non sappiamo come. L’aria è piena di mosche, l’acqua di cadaveri e di veleni. Un padre e due figli ragazzini sono tra i pochi superstiti: la loro esistenza, in una baracca in riva al lago, è ridotta a lotta quotidiana per sopravvivere. Non c’è più società, ogni incontro con gli altri è pericoloso. Il padre scrive qualcosa su un quaderno, ogni sera, e i figli vorrebbero imparare a leggere, per sapere qualcosa del passato e della loro madre. Ma lui non vuole…

