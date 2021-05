L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA VACINADA“: così, qualche giorno fa, Checco Zalone ha introdotto il video della sua nuova canzone su YouTube, con un’ospite d’eccezione: Helen Mirren, che come noto possiede una masseria a Tiggiano, nel basso Salento.



L’attrice Premio Oscar ha rilasciato oggi una dichiarazione in merito alla collaborazione con Luca Medici, che ricordiamo è tra i candidati al David di Donatello come miglior regista esordiente e anche per la miglior canzone originale per Tolo Tolo (oltre che al David Giovani).

Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme.

Il video è stato realizzato con il fine di sensibilizzare verso la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus, e in pochi giorni ha quasi raggiunto i 2.5 milioni di visualizzazioni solo su YouTube.

Potete vederlo qui sopra!

Esattamente un anno fa Zalone aveva pubblicato un altro video, intitolato L’immunità di gregge, con una canzone dedicata alla quarantena realizzata in perfetto stile Domenico Modugno: