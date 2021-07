Verrà presentato al Locarno Film Festival, il film horror in stop-motion creato da una leggenda degli effetti speciali:

Tippett ha fondato il celeberrimo Tippett Studio, specializzato in effetti speciali e visivi, e ha lavorato a franchise iconici come Star Wars, Indiana Jones, RoboCop, Starship Troopers, Dragonslayer, Willow, Jurassic Park e Jurassic World e recentemente The Mandalorian. Ora si prepara a portare sul grande schermo il suo primo lungometraggio, che a giudicare dal teaser trailer sembra davvero sarà folle.

Della trama non sappiamo nulla, ma sappiamo che è un progetto in sviluppo da 30 anni: Tippett iniziò a lavorarci mentre era impiegato su RoboCop 2, ma dopo Jurassic Park iniziò a pensare che effetti speciali e stop-motion si sarebbero estinti, e si fermò dopo aver realizzato solo poche scene. Recentemente alcuni suoi colleghi hanno visto il materiale che aveva girato e lo hanno convinto a tornare al lavoro, durante il 2020 la pandemia gli ha dato il tempo necessario per completare questo progetto sperimentale e decisamente indipendente che ora è pronto per girare per festival.

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre qui sotto trovate un backstage di ben nove anni fa e un poster: