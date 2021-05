La Focus Features ha diffuso in rete il primo trailer e un poster di, nuovo film diretto da(Il Caso Spotlight) e prodotto dalla Participant Media con protagonisti(Benvenuti a Zombieland).

Co-scritto da McCarthy insieme a Thomas Bidegain e Noé Debré, il film segue la storia di Bill Baker (Damon), un uomo dell’Oklahoma che lavora nel mondo petrolifero che si reca a Marsiglia e scopre che sua figlia è stata incarcerata per un omicidio che dice di non avere commesso. Bill cercherà in tutti i modi di scagionare la figlia, e durante il suo percorso stringerà un’amicizia con una donna francese e rafforzerà il rapporto con la figlia, intraprendendo un viaggio personale alla scoperta di un nuovo e più ampio senso di appartenenza nel mondo.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 30 luglio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

