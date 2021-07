La partita di ieri sera tra Italia e Spagna del campionato europeo di calcio 2020 ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino ai calci di rigore. E tra di loro, a quanto, pare c’era anchey, che non poteva non tifare per il Bel Paese.

Ovviamente si tratta di un nuovo video mashup targato Amarcord Produzioni che mescola l’ormai iconica scena di Interstellar (diventata negli anni un vero e proprio meme) con alcuni degli highlights della partita degli europei sopracitata.

Potete vedere il divertente video nella parte superiore della pagina.

Riguardo Interstellar ecco la descrizione del progetto:

In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l’agricoltura. un gruppo di scienziati, sfruttando un “wormhole” per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare nuove dimensioni. il granturco è l’unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell’umanità. il regista visionario della trilogia de il cavaliere oscuro e inception, che con i suoi film ha rinnovato più di ogni altro la cinematografia contemporanea, si misura questa volta con uno sci-fi dirigendo, come sempre, un cast eccezionale.

Quando il nostro tempo sulla Terra sta per finire, una squadra di esploratori intraprende la missione più importante della storia dell’umanità: un viaggio nella galassia per scoprire se gli uomini potranno avere un futuro tra le stelle.

Cosa ne pensate di questo divertente video targato Amarcod Produzioni? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Amarcord Produzioni