La Saban Films ha diffuso in rete il primo trailer di, spy thriller con protagonisti Mel Gibson, Jason Isaacs, Dermot Mulroney, Adan Canto, Katie Cassidy, Barkhad Abdi ed Annie Ilonzeh.

Il lungometraggio è diretto da Grant S. Johnson e basato su una sceneggiatura di Tyler W. Konney e Mike Langer.

In Agent Game l’ufficiale della CIA Harris (Mulroney) è coinvolto in missioni di trasferimento e detenzione di cittadini stranieri per essere interrogati. Quando il superiore dell’uomo (Isaacs) viene assassinato, diventa il capro espiatorio per l’assassinio di un detenuto (Abdi) e si ritrova in fuga da una squadra di agenti che lo vogliono riportare indietro.

Il film sarà disponibile nelle sale americane e in digitale dall’8 aprile. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Cosa ne pensate del trailer di Agent Game con Mel Gibson? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Saban Films