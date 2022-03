In rete è approdato il primo trailer di Memory, film conremake americano di(De zaak Alzheimer e noto anche come The Alzheimer Case). Il film è diretto diretto da(Casino Royale).

Nel film Neeson veste i panni di un un assassino esperto e rinomato nel suo ambiente. Quando però si rifiuta di completare un lavoro per una pericolosa organizzazione criminale l’uomo diventerà un bersaglio e dovrà andare a caccia degli uomini che lo voglio uccidere. Pearce interpreterà un agente dell’FBI, mentre Bellucci una magnate della tecnologia.

Nel cast troviamo anche Guy Pearce, Monica Bellucci e Ray Stevenson (Thor, Punisher: War Zone).

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 29 aprile. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Dario Scardapane si è occupato della sceneggiatura del progetto. L’opera originale del 2003 era basata su un romanzo scritto da Jef Geeraerts.

Cosa ne pensate di questo progetto con Liam Neeson e Monica Bellucci? Ditecelo qui di seguito nei commenti!

FONTE: Open Road Films