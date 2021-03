LEGGI ANCHE – Midsommar: Florence Pugh ricorda un concitato momento sul set del film

A quali altri progetti potrebbe essere accostato, amato film di Ari Aster? The Great British Bake Off, ad esempio?!

Il canale You Tube Gabiamaj ha deciso di fare questo non troppo strano accostamento realizzando un video “trailer” che ricrea le inquietanti atmosfere del film di Aster con le immagini dello show della BBC Bake Off.

Potete vedere il divertente (e inquietante) video nella parte superiore della pagina.

Ecco le informazioni su Midsommar – Il Villaggio dei Dannati:

Il regista di Hereditary – Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante.

Nel Cast di Midsommar – Il Villaggio dei Dannati troviamo Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, Vilhem Blomgren, William Jackson Harper, Ellora Torchia e Archie Madekwe.

Il film di Ari Aster (Hereditary – Le radici del male) è uscito il 25 luglio 2019 nelle nostre sale.

