È uscito nei cinema italiani, film vincitore del Golden Globe per miglior film in lingua straniera diretto da Lee Isaac Chung, recente vincitore dell’Oscar per la migliore attrice non protagonista (Yuh-Jung Youn).

MINARI: LA TRAMA

Tutto ha inizio quando Jacob (Steven Yeun), immigrato coreano, trascina la sua famiglia dalla California all’Arkansas, deciso a ritagliarsi la dura indipendenza di una vita da agricoltore negli Stati Uniti degli anni ’80. Sebbene Jacob veda l’Arkansas come una terra ricca di opportunità, il resto della sua famiglia è sconvolto da questo imprevisto trasferimento in un fazzoletto di terra nell’isolata regione dell’Ozark. L’arrivo dalla Corea della nonna (Yoon Yeo-jeon), donna imprevedibile e singolare, stravolgerà ulteriormente la loro vita. I suoi modi bizzarri accenderanno la curiosità del nipotino David (Alan Kim) e accompagneranno la famiglia in un percorso di riscoperta dell’amore che li unisce. Prodotto da Brad Pitt Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeon Miglior film in lingua straniera ai Golden Globes Premio Bafta per la Migliore attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeon Independent Spirit Awards come Miglior attrice non protagonista a Yoon Yeo-jeon Vincitore del Gran Premio della Giuria e del Premio del pubblico al Sundance

Del cast fanno parte anche Yeri Han (Illang: The Wolf Brigade), Alan Kim, Noel Kate Cho, Will Patton (Yellowstone, Swamp Thing), Scott Haze (Venom, Zeroville) e Yuh-Jung Youn (Sense8, Dear My Friends).

La A24 a co-prodotto il film insieme alla Plan B Entertainment di Brad Pitt. Tra i produttori del progetto figurano anche Steven Yeun, Joshua Bachove (The Little Hours), Dede Gardner (Se la strada potesse parlare) Jeremy Kleiner (The Third Day, Ad Astra) e Christina Oh (The Last Black Man in San Francisco, Ad Astra).