La A24 ha diffuso online una featurette e due clip di, film vincitore del Golden Globe per miglior film in lingua straniera diretto da Lee Isaac Chung con Steven Yeun (The Walking Dead) presentato allo scorso Sundance Film Festival.

Potete vedere la featurette nella parte superiore della pagina. Qua sotto le due clip:

Il lungometraggio segue la storia di una famiglia coreano-americana che si trasferisce in una piccola fattoria dell’Arkansas alla ricerca del proprio sogno americano. Tuttavia la casa di famiglia cambia completamente dopo l’arrivo della nonna sboccata e sorniona ma incredibilmente amorevole.

Del cast fanno parte anche Yeri Han (Illang: The Wolf Brigade), Alan Kim, Noel Kate Cho, Will Patton (Yellowstone, Swamp Thing), Scott Haze (Venom, Zeroville) e Yuh-Jung Youn (Sense8, Dear My Friends).

La A24 a co-prodotto il film insieme alla Plan B Entertainment di Brad Pitt. Tra i produttori del progetto figurano anche Steven Yeun, Joshua Bachove (The Little Hours), Dede Gardner (Se la strada potesse parlare) Jeremy Kleiner (The Third Day, Ad Astra) e Christina Oh (The Last Black Man in San Francisco, Ad Astra).

FONTE: A24